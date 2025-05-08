- То, что он сказал, чистая правда. Я всегда требовал от игроков, чтобы они профессионально выполняли свои обязанности. А как по-другому! По-другому каждый год не будешь выигрывать золотые медали, - сказал Газзаев "СЭ".
Ранее Вагнер Лав в интервью пресс-службе ЦСКА назвал Газзаева самым жестким тренером в карьере. Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также провел 1 сезон в 2013 году. Бразилец принял участие в 259 матчах, забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи.
Газзаев - о словах Вагнера Лава о самом жестком тренере: то, что он сказал, чистая правда
Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на слова Вагнера Лава об игре при российском специалисте.
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