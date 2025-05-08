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Рахимов - о "Ростове" после ухода Карпина: многие вещи сохранены, и это видно

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов оценил игру "Ростова" после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.
Фото: "Чемпионат"
- Большая ли разница между "Ростовом" Валерия Карпина и Джонатана Альбы? Многие вещи сохранены, и это видно. Команда активная, агрессивная, любит прессинговать, много борется. Мы ждем именно такого соперника, - приводятся слова Рахимова на сайте "Рубина".

Напомним, Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" 25 февраля 2025 года. Командой стал руководитель испанец Джонатан Альба, работавший в штабе Карпина.

Матч между "Рубином" и "Ростовом" состоится 11 мая в 19:30. Ростовчане идут на восьмом месте с 38 очками, в то время как казанцы находятся на строчку выше и имеют в своем активе на один балл больше.

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