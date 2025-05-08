Рахимов - о "Ростове" после ухода Карпина: многие вещи сохранены, и это видно

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов оценил игру "Ростова" после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.

Фото: "Чемпионат"

- Большая ли разница между "Ростовом" Валерия Карпина и Джонатана Альбы? Многие вещи сохранены, и это видно. Команда активная, агрессивная, любит прессинговать, много борется. Мы ждем именно такого соперника, - приводятся слова Рахимова на сайте "Рубина".



Напомним, Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" 25 февраля 2025 года. Командой стал руководитель испанец Джонатан Альба, работавший в штабе Карпина.



Матч между "Рубином" и "Ростовом" состоится 11 мая в 19:30. Ростовчане идут на восьмом месте с 38 очками, в то время как казанцы находятся на строчку выше и имеют в своем активе на один балл больше.