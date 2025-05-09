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Черчесов отреагировал на решение Шунина завершить карьеру футболиста

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение Антона Шунина завершить карьеру профессионального футболиста.
Фото: ФК "Динамо"
"Жизнь меня свела с ним в "Динамо", где он с третьего вратаря стал основным. Потом в сборной у меня был основным вратарем, так что знаю его со всех сторон — и как человека, и как футболиста, профессионала. И в том, и в другом плане это топ-уровень", - цитирует Черчесова ТАСС.

Напомним, что 7-го мая экс-голкипер московского "Динамо" и сборной России Антон Шунин объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

Антон Шунин провел всю карьеру в московском "Динамо" - голкипер принял участие в 366-ти матчах за бело-голубых во всех турнирах, пропустил 408 мячей и сохранил ворота "сухими" в 125-ти встречах. На счету вратаря 15 матчей в составе национальной команды России, дебют Шунина за сборную состоялся в августе 2007 года.

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