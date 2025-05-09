«Будущее Мозеса в «Краснодаре»? Пока мы это не обсуждали, еще не время», — заявил агент «РБ Спорт».
Напомним, что это уже третий сезон для нигерийского футболиста в РПЛ, он перешел в стан «быков» из словацкого «Подбрезова» за 1 миллион евро. 22-летний нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость нападающего составляет 800 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Агент Кобнана: пока не обсуждали будущее в "Краснодаре"
Представитель нападающего «Краснодара» Мозеса Кобнана сообщил, что вопрос о продолжении карьеры в клубе пока не обсуждается.
Фото: ФК "Краснодар"