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Экс-тренер академии "Динамо" признался, что советовал Тюкавину не равняться на Кокорина

Бывший тренер академии "Динамо" Филипп Соколинский признался, что посоветовал нападающему Константину Тюкавину не равняться на Александра Кокорина.
"У Тюкавина, кстати, Кокорин был кумиром. И я Косте говорил: "Пожалуйста, не надо на него равняться! Ни по футбольным моментам, ни по быту", - сказал Соколинский "Спорт-Экспрессу".

22-летний Тюкавин является воспитанником московского "Динамо", его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи в 19 матчах РПЛ. В марте этого года Тюкавин получил травму колена и выбыл на длительный срок.

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