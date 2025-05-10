"У Тюкавина, кстати, Кокорин был кумиром. И я Косте говорил: "Пожалуйста, не надо на него равняться! Ни по футбольным моментам, ни по быту", - сказал Соколинский "Спорт-Экспрессу".
22-летний Тюкавин является воспитанником московского "Динамо", его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи в 19 матчах РПЛ. В марте этого года Тюкавин получил травму колена и выбыл на длительный срок.
Экс-тренер академии "Динамо" признался, что советовал Тюкавину не равняться на Кокорина
Бывший тренер академии "Динамо" Филипп Соколинский признался, что посоветовал нападающему Константину Тюкавину не равняться на Александра Кокорина.