"Всё прошло отлично, как и положено. Поблагодарили его и тренерский штаб за проделанную работу, а Марцел попросил нас продолжать играть уверенно и поддержать нынешних тренеров", - цитирует Кутицкого "Матч ТВ".
Напомним, что московское "Динамо" одержало победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. Главный арбитр матча Евгений Буланов показал красную карточку полузащитнику бело-голубых Хорхе Карраскалю за фол в середине поля - команда Ролана Гусева играла в меньшинстве с 49-й минуты.
После 27-ми сыгранных туров бело-голубые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю набранными очками. Завтра, 11-го мая, команда Ролана Гусева примет на своем поле московский "Спартак" в матче 28-го тура чемпионата России.
Кутицкий рассказал, о чем Личка попросил футболистов "Динамо" во время прощания с командой
Полузащитник московского "Динамо" Александр Кутицкий рассказал о последнем разговоре с Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Динамо"