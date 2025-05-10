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Туфан Садыгов уверен, что "Химки" останутся в РПЛ без стыковых матчей

Бизнесмен Туфан Садыгов, финансово поддерживающий "Химки", убежден, что клуб должен оставаться в РПЛ без участия в стыках.
Фото: ФК "Химки"
- Сможет ли команда выступить в стыковых матчах, если окажется там? А почему "Химки" должны там оказаться? Да, вероятность такая есть. Но я уверен, что "Химки" останутся в РПЛ без стыковых матчей. Мы должны оставаться.

Сегодня, 10 мая, "Химки" встречались в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги с "Оренбургом". Матч проходил в Оренбурге на арене "Газовик" и завершился вничью со счетом 1:1. Гости уступали в счете до 79-й минуты, но сумели увезти одно очко.

Подопечные Магомеда Адиева набрала 26 баллов и на два очка опережает команды, находящиеся в зоне стыковых матчей за право остаться на будущий сезон в РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

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