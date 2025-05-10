- Сможет ли команда выступить в стыковых матчах, если окажется там? А почему "Химки" должны там оказаться? Да, вероятность такая есть. Но я уверен, что "Химки" останутся в РПЛ без стыковых матчей. Мы должны оставаться.
Сегодня, 10 мая, "Химки" встречались в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги с "Оренбургом". Матч проходил в Оренбурге на арене "Газовик" и завершился вничью со счетом 1:1. Гости уступали в счете до 79-й минуты, но сумели увезти одно очко.
Подопечные Магомеда Адиева набрала 26 баллов и на два очка опережает команды, находящиеся в зоне стыковых матчей за право остаться на будущий сезон в РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Туфан Садыгов уверен, что "Химки" останутся в РПЛ без стыковых матчей
Бизнесмен Туфан Садыгов, финансово поддерживающий "Химки", убежден, что клуб должен оставаться в РПЛ без участия в стыках.
Фото: ФК "Химки"