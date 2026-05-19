Конте решил уйти из "Наполи" - источник

Антонио Конте покинет пост наставника "Наполи" после завершения нынешнего сезона. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.
Фото: Getty Images
Отмечается, что итальянский специалист ещё месяц назад уведомил президента клуба Аурелио Де Лаурентиса о своём решении уйти из команды. Отмечается, что Конте не будет получать компенсацию за расторжение контракта, а также пока не договорился о работе с другим клубом.

Конте возглавил неаполитанцев летом 2024 года. В этом сезоне его команда занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 73 очка за тур до финиша чемпионата.

