Конте решил уйти из "Наполи" - источник

Антонио Конте покинет пост наставника "Наполи" после завершения нынешнего сезона. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что итальянский специалист ещё месяц назад уведомил президента клуба Аурелио Де Лаурентиса о своём решении уйти из команды. Отмечается, что Конте не будет получать компенсацию за расторжение контракта, а также пока не договорился о работе с другим клубом.



Конте возглавил неаполитанцев летом 2024 года. В этом сезоне его команда занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 73 очка за тур до финиша чемпионата.