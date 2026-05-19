"Саутгемптон" исключили из финала плей-офф Чемпионшипа из-за шпионажа

"Саутгемптон" лишился места в финале плей-офф Чемпионшипа из-за скандала со шпионажем за соперником.

Аналитик "святых" скрытно снимал тренировочный процесс "Мидлсбро" перед полуфинальными матчами за выход в АПЛ. Отмечается, что сотрудник клуба вёл съёмку, находясь возле тренировочной базы соперника.



Несмотря на победу "Саутгемптона" в полуфинале, организаторы приняли решение исключить команду из финала стыков. Вместо неё за путёвку в Премьер-лигу сыграет "Мидлсбро", которому предстоит встретиться с "Халл Сити".



Кроме того, "Саутгемптон" получит штраф в виде снятия четырёх очков в следующем сезоне Чемпионшипа.

