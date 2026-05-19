Стала известна дата назначения Моуринью в "Реал"

"Реал" близок к официальному возвращению Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.
Как сообщает ESPN, мадридский клуб намерен объявить о назначении португальского специалиста сразу после матча заключительного тура Ла Лиги против "Атлетика".

По информации источника, руководство сливочных может представить Моуринью уже 24 или 25 мая. Отмечается, что президент клуба Флорентино Перес не хочет откладывать официальное объявление даже на фоне предстоящих выборов.

Ранее в СМИ появлялась информация, что "Реалу" придётся выплатить "Бенфике" около шести миллионов евро в качестве компенсации.

