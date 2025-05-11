Мор: судьба чемпионства в РПЛ решится в последнем туре в самые последние минуты

"Краснодар" обязан обыгрывать "Оренбург", а "Зенит", вероятно, переиграет "Ростов", которому 15 мая нужно играть кубковый матч. Я думаю, что судьба чемпионства решится в последнем туре в самые последние минуты матчей", - заявил Мор "Матч ТВ".
После 28-го тура "Краснодар" опережает "Зенит" на один балл. В оставшихся матчах краснодарцам предстоит сыграть против "Оренбурга" и московского "Динамо". У петербуржцев в соперниках будут "Ростов" и "Ахмат". При этом команда Сергея Семака продолжает выступать в Кубке России, где 14 мая сразится с ЦСКА за выход в Суперфинал турнира.