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Ледяхов: проигравший в матче "Динамо" - "Спартак" может забыть про медали

Российский тренер Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от предстоящего матча 28 тура РПЛ между московским "Динамо" и "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"
- Сейчас «Спартак» и «Динамо» выглядят одинаково. Проигравший в этом матче может забыть про попадание в тройку и медали. У "Спартака" сейчас идёт хорошая серия в матчах с «Динамо», но серии имеют свойства заканчиваться, - сказал Ледяхов "Чемпионату".

Матч между "Динамо" и "Спартаком" состоится 11 мая в 19:30 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена". Встречу обслужит судейская бригада Алексея Сухого. Красно-белые не проигрывают бело-голубым на протяжении шести матчей. "Динамо" занимает пятое место в чемпионате с 50 очками, в то время как "Спартак" располагается на строчку выше и имеет в своем активе на один балл больше.

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