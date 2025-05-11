Ледяхов: проигравший в матче "Динамо" - "Спартак" может забыть про медали

- Сейчас «Спартак» и «Динамо» выглядят одинаково. Проигравший в этом матче может забыть про попадание в тройку и медали. У "Спартака" сейчас идёт хорошая серия в матчах с «Динамо», но серии имеют свойства заканчиваться, - сказал Ледяхов "Чемпионату".
Матч между "Динамо" и "Спартаком" состоится 11 мая в 19:30 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена". Встречу обслужит судейская бригада Алексея Сухого. Красно-белые не проигрывают бело-голубым на протяжении шести матчей. "Динамо" занимает пятое место в чемпионате с 50 очками, в то время как "Спартак" располагается на строчку выше и имеет в своем активе на один балл больше.