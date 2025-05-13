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С подмосковных "Химок" могут снять 3 очка в связи с долгами

По информации СМИ, с подмосковных "Химок" могут снять три очка перед завершением сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Химки"
Сообщается, что один из заявителей, которому химчане задолжали деньги по контракту, подал заявление в Палату Российского футбольного союза по разрешению споров. Но решение этого органа не было исполнено в течение шести месяцев, поэтому дело дошло до стадии снятия очков: согласно действующему регламенту, клуб может быть лишён трёх баллов.

После 28-го тура чемпионата России "Химки" имеют в своём активе 26 очков и располагаются на двенадцатом месте в турнирной таблице. Напомним, в апреле РПЛ в связи с многомиллионными долгами ввела внешнее управление подмосковным клубом.

Источник: Legalbet

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