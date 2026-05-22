Канчельскис раскритиковал формат Кубка России

Главный тренер брянского "Динамо" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России, в котором померяются силами московский "Спартак" и "Краснодар".
Попутно Канчельскис в очередной раз раскритиковал формат Кубка, в котором, согласно системе double elimination, выбывшая из Пути РПЛ команда не покидает турнир, а продолжает играть в нижней сетке — Пути регионов. "Спартак" вылетел из верхней сетки от московского "Динамо", но через Путь регионов дошёл до суперфинала.

"Фаворитов нет, обе команды хорошие. В концовке сезона "Спартак" неплохо играл, а "Краснодар" боролся за первое место в чемпионате до последнего тура.

Честно говоря, я не понимаю, почему "Спартак" сыграет в решающем матче, потому что они проиграли. Весь мир играет нормально, а у нас непонятно что. "Спартак" каким-то способом прошёл в финал, но шансы у команд равны", — отметил Канчельскис в беседе с Metaratings.

Суперфинал Кубка России сезона 2025/2026 "Спартак" — "Краснодар" пройдёт в воскресенье, 24 мая, на стадионе "Лужники" в Москве. Начало матча — в 18:00 мск.

