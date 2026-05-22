Россиянин реализовал пенальти на 65-й минуте встречи. Этот гол стал для россиянина первым в текущем сезоне. Ранее было объявлено, что по завершении игрового года 2025/2026 Кокорин покинет "Арис".
За кипрскую команду Александр выступал с 2022 года. Всего в составе "Ариса" Кокорин провёл 114 матчей, забил 33 мяча и отдал 17 результативных передач, выиграв с клубом чемпионат Кипра сезона 2022/2023.
Кокорин забил гол в последнем матче за "Арис"
Российский нападающий Александр Кокорин отличился забитым мячом в матче чемпионата Кипра с клубом АЕК, который "Арис" проиграл — 3:4.
