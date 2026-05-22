Как сообщает Legalbet, петербургский клуб готов рассмотреть продажу бразильского футболиста при поступлении серьёзного предложения.
По информации источника, руководство чемпионов России рассчитывает усилить правый фланг обороны профильным защитником. При этом Мантуан, который чаще действует на этой позиции, изначально является полузащитником.
В прошедшем сезоне бразилец оставался важным игроком команды Сергея Семака. Мантуан принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.
"Зенит" готов продать легионера летом - источник
В "Зените" допускают уход Густаво Мантуана в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"