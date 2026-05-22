Сёмин поделился мнением о перспективах Ролана Гусева

"У него хорошие перспективы, большой опыт игрока, опыт находиться и работать в очень сложной ситуации в "Динамо". На мой взгляд, Гусев очень профессионально отработал этот период", — отметил Сёмин в беседе с Metaratings.
Под руководством Ролана Гусева, который заменил в "Динамо" ушедшего в середине ноября Валерия Карпина, команда завершила сезон 2025/2026 на 7 месте в Российской Премьер-Лиге, а также дошла до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступила "Краснодару" (0:0 — дома; 0:0, по пенальти 5:6 — в гостях).