Белоус - о возвращении Шварца: он как шабашник

- Думаю, Гусев найдёт работу в хорошем клубе, а " Динамо " потеряло своего тренера. Шварц - как шабашник: пришёл, бросил клуб, ушёл, теперь оказался без работы и его снова позвали, - цитирует Белоуса "Советский спорт"

Функционер признался, что не поддерживает решение клуба вернуть Сандро Шварца.Также бывший руководитель отметил, что в РПЛ уже есть успешные примеры российских тренеров. Белоус напомнил, что три первые команды чемпионата возглавляют отечественные специалисты - Сергей Семак, Мурад Мусаев и Михаил Галактионов.22 мая "Динамо" официально объявило об уходе Гусева и назначении Шварца. Контракт немецкого тренера рассчитан до лета 2029 года.