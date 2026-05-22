Матчи Скрыть

Белоус - о возвращении Шварца: он как шабашник

Бывший генеральный директор ФК "Москва" Юрий Белоус резко отреагировал на уход Ролана Гусева из московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Функционер признался, что не поддерживает решение клуба вернуть Сандро Шварца.

- Думаю, Гусев найдёт работу в хорошем клубе, а "Динамо" потеряло своего тренера. Шварц - как шабашник: пришёл, бросил клуб, ушёл, теперь оказался без работы и его снова позвали, - цитирует Белоуса "Советский спорт".

Также бывший руководитель отметил, что в РПЛ уже есть успешные примеры российских тренеров. Белоус напомнил, что три первые команды чемпионата возглавляют отечественные специалисты - Сергей Семак, Мурад Мусаев и Михаил Галактионов.

22 мая "Динамо" официально объявило об уходе Гусева и назначении Шварца. Контракт немецкого тренера рассчитан до лета 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится