Австрийский футболист покинет клуб спустя четыре года после перехода из "Баварии".
В заявлении на официальном сайте сливочные поблагодарили игрока за вклад в успехи команды и отметили, что Алаба был частью одного из самых успешных периодов в истории клуба. Также "Реал" сообщил, что перед заключительным матчем сезона на "Сантьяго Бернабеу" футболисту устроят церемонию прощания.
За время выступлений в Мадриде защитник провёл 131 матч, забил пять мячей и отдал девять результативных передач. Вместе с "Реалом" Алаба выиграл два чемпионата Испании и дважды становился победителем Лиги чемпионов.
"Реал" официально объявил об уходе футболиста
Мадридский "Реал" официально сообщил об уходе защитника Давида Алабы по завершении сезона.
Фото: Getty Images