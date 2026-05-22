Игдисамов стал главным претендентом на пост в ЦСКА

ЦСКА может сохранить Дмитрия Игдисамова на посту рулевого команды.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, российский специалист сейчас считается главным кандидатом на полноценное назначение.

- Ни один из иностранных кандидатов, которые были предложены спортивным отделом клуба и с кем были проведены собеседования, не убедил руководство. У клуба нет уверенности, что опыт этих тренеров команде будет нужнее и полезнее, чем опыт Игдисамова в работе непосредственно с текущим составом, - сообщил источник.

Игдисамов возглавил армейцев в статусе исполняющего обязанности главного тренера 4 мая после ухода Фабио Челестини. Под его руководством команда провела три официальных матча, в которых одержала две победы при одном поражении.

