"Это футбол, такое бывает. Что даёт победителю победа в Кубке России? Зачем там играть? Раньше обладатель Кубка играл в еврокубках, сейчас же этого нет. В Европе никому не интересен Кубок России. Самое важное теперь для "Зенита" – взять чемпионство. Уверен, что "Зенит" точно выиграет РПЛ. Но если не победят и в чемпионате, то это будет провалом", – приводит слова Петржелы Metaratings.
"Зенит" из Санкт-Петербурга 14 мая на московском стадионе "ВЭБ Арена" принял участие в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с ЦСКА. Основное время встречи завершилось со счётом 2:0 в пользу москвичей, поэтому была назначена серия послематчевых пенальти, в которой более точными оказались игроки ЦСКА (4:3).
В чемпионате России после 28-го тура "Зенит" с 60-ю очками располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 1 очко.
Петржела - о поражении "Зенита": в Европе никому не интересен Кубок России. теперьСамое важное – взять чемпионство.
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о вылете петербургского клуба из Кубка России после поражения от ЦСКА в финале Пути РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"