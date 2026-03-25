"Катастрофическая ситуация". Гурцкая рассказал, что происходит в "Ростове"

Тимур Гурцкая рассказал о серьёзных финансовых трудностях "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
По словам агента, ситуация в клубе остаётся крайне тяжёлой и пока не видно признаков улучшения.

- Я хочу сказать очень теплые слова в адрес "Ростова", потому что знаю, что там происходит. Катастрофическая ситуация по деньгам, и пока не видно просвета.

Повторить судьбу "Химок"? Я не удивлюсь. Когда говорят, что нет 3000 рублей на МРТ… То есть у клуба совсем нет денег, - поделился Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

По итогам 22 матчей "Ростов" набрал 22 очка и располагается на 11-й строчке чемпионата. Ранее сообщалось, что из-за финансовых трудностей клуб рискует столкнуться с проблемой добираться на гостевые матчи.

