"Катастрофическая ситуация". Гурцкая рассказал, что происходит в "Ростове"

- Я хочу сказать очень теплые слова в адрес "Ростова", потому что знаю, что там происходит. Катастрофическая ситуация по деньгам, и пока не видно просвета.
Повторить судьбу "Химок"? Я не удивлюсь. Когда говорят, что нет 3000 рублей на МРТ… То есть у клуба совсем нет денег, - поделился Гурцкая на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
По итогам 22 матчей "Ростов" набрал 22 очка и располагается на 11-й строчке чемпионата. Ранее сообщалось, что из-за финансовых трудностей клуб рискует столкнуться с проблемой добираться на гостевые матчи.