Агент Угальде раскрыл детали контракта со "Спартаком"

Курк Морсинк раскрыл сумму отступных в контракте Манфреда Угальде со " Спартаком ".

Об этом он сообщил в интервью Tigo Sports Radio. По словам представителя нападающего, сумма отступных в соглашении составляет 40 миллионов долларов. При этом агент отметил, что реальный трансфер может состояться за меньшие деньги - около 20 миллионов долларов, и такой вариант, по его мнению, устроит все стороны.



Форвард перешёл в московский клуб из "Твенте" в 2024 году за 13 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах, записав на свой счёт семь забитых мячей и два ассиста на партнёров.