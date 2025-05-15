"Овечкин в этом году рекорд побил, поэтому он - первое место, Дзюба - второе место, он тоже рекорд побил. Мирра Андреева сейчас хорошо играет, пускай будет третьей", - цитирует Медведева телеграм-канал "Едим теннис".
Дзюба в нынешнем футбольном сезоне побил два рекорда результативности: среди российских футболистов и в составе сборной России. Овечкину ранее покорился "вечный" рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории чемпионатов НХЛ.
Теннисист Медведев поставил Дзюбу в один ряд с Овечкиным и Андреевой
Российский теннисист Даниил Медведев включил футболиста Артема Дзюбу в число трех лучших спортсменов России.
Фото: ФК "Акрон"