Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
20:00
РостовНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
20:00
БетисНе начат
Осасуна
20:00
АтлетикоНе начат
Хетафе
22:30
АтлетикНе начат
Эспаньол
22:30
БарселонаНе начат

Теннисист Медведев поставил Дзюбу в один ряд с Овечкиным и Андреевой

Российский теннисист Даниил Медведев включил футболиста Артема Дзюбу в число трех лучших спортсменов России.
Фото: ФК "Акрон"
"Овечкин в этом году рекорд побил, поэтому он - первое место, Дзюба - второе место, он тоже рекорд побил. Мирра Андреева сейчас хорошо играет, пускай будет третьей", - цитирует Медведева телеграм-канал "Едим теннис".

Дзюба в нынешнем футбольном сезоне побил два рекорда результативности: среди российских футболистов и в составе сборной России. Овечкину ранее покорился "вечный" рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории чемпионатов НХЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится