"Он может повторить путь Семака. Не надо смотреть на Запад. Это всегда определенный риск. Гусев уже прочувствовал команду, прекрасно знает ее возможности. Он уже прошел тест", - цитирует Орлова "СЭ".
Ролан Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо" после увольнения из клуба Марцела Лички, о котором было официально объявлено 1 мая. Под руководством 47-летнего специалиста бело-голубые одержали три победы в трех матчах, обыграв в меньшинстве на выезде самарские "Крылья Советов" (3:1) и одолев на своем поле столичный "Спартак" (2:0) и тольяттинский "Акрон" (2:1).
"Он может повторить путь Семака". Орлов - о Ролане Гусеве в "Динамо"
Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов считает, что Ролана Гусева могут утвердить главным тренером "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"