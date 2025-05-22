"Думаю, что все-таки дело в прекрасной подготовке. Произошла смена схемы на "ромб" и у Николича на сборах было предостаточно времени подготовить команду. Результат сейчас мы все видим", - цитирует Николича "Матч ТВ".
После 29-ти сыгранных туров ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 56-ю набранными очками. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" примут на своем поле "Пари НН", который занимает 13-е место с 27-ю баллами в своем активе.
Напомним, что команда Марко Николича одержала победу над петербургским "Зенитом" в финале Пути РПЛ Кубка России и сыграет в Суперфинале турнира с "Ростовом".
Кириченко - о весенней игре ЦСКА: дело в прекрасной подготовке
Российский тренер Дмитрий Кириченко высказался об игре ЦСКА в весенней части сезона.
Фото: ПФК ЦСКА