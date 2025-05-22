Как сообщает источник, "Крылья Советов" интересуются опорным полузащитником "Локомотива" Константином Марадишвили. Отмечается, что "железнодорожники" готовы расстаться с игроком этим летом, однако конкретного предложения пока не поступало.
Напомним, нынешний сезон 25-летний хавбек провел в аренде в "Пари НН". Из-за травм футболист успел принять участие лишь в двух матчах, проведя на поле всего 72 минуты.
Контракт Марадишвили с московским клубом истекает в июне 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Крылья Советов" проявляют интерес к полузащитнику "Локомотива"
Константин Марадишвили может перебраться в Самару.
Фото: ФК "Локомотив"