"Самолёт с командой какое-то время кружил над "Пулково", но не получил добро на посадку, поэтому борт отправили в Москву. Клуб решает, как будет добираться до Питера", — рассказал источник "Чемпионата".
В субботу, 24 мая, "Ахмат" в Санкт-Петербурге сыграет с "Зенитом" в заключительном туре чемпионата. Петербуржской команде необходимо одержать победу, чтобы в седьмой раз подряд стать чемпионом России. На данный момент в РПЛ лидирует "Краснодар" с отрывом в одно очко.
Самолет "Ахмата" не получил добро на посадку в Санкт-Петербурге и приземлился в Москве
Самолет с футболистами "Ахмата" не смог приземлиться в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Ахмат"