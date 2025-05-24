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Генич - о Станковиче: я бы его точно не убирал

Российский комментатор Константин Генич поделился мнением о будущем главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
- Я бы его точно не убирал. Вот сто процентов — не убирал. Этот год адаптационный для него, на многие моменты он глаза открыл. Следующий год должен сложиться чуть иначе. Главное не пороть горячку и не паниковать, - сказал Генич "РБ Спорт".

Напомним, Деян Станкович возглавил "Спартак" в мае 2024 года. Под руководством сербского специалиста красно-белые занимают пятую строчку в таблице Российской Премьер-Лиги за тур до конца, имея в своем активе 54 очка. 15 мая "Спартак" проиграл "Ростову" 1:2 в финале Пути регионов Кубка России.

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