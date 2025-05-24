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Динамо Мх
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Леганес
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ВальядолидНе начат
Эспаньол
19:30
Лас-ПальмасНе начат
Алавес
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ОсасунаНе начат
Райо Вальекано
22:00
МальоркаНе начат
Хетафе
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СельтаНе начат

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Болонья
19:00
ДженоаНе начат
Милан
21:45
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Арминия
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В Госдуме прокомментировали возможное введение Fan ID на матч за Суперкубок России

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв высказался по поводу возможного введения системы Fan ID на матч за Суперкубок России.
Фото: РФС
«Я прочитал в СМИ, что на Суперкубке России может быть введена система Fan ID, но в Госдуме этого приказа не видели. Это обсуждается уже не первый год. Мы знаем, что Fan ID принят в РПЛ, из-за чего много нареканий, и мы потеряли часть болельщиков. Энергетика вокруг этого решения не самая простая. Но все должны понимать, что это вынужденная мера, которая была принята в непростое для России время. Безопасность в государстве и на стадионах — самое главное. Для организации безопасности допустимы любые действия. Самое главное, чтобы наши дети, болельщики и спортсмены были в безопасности», — заявил Свищёв «Чемпионату».

Ранее появилась информация, что Fan ID, который с 2022 года обязателен для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, а также финала Кубка России, потребуется для посещения матча за Суперкубок. Он в 2025 году запланирован на 12 июля. На данный момент среди городов-претендентов на проведение данного матча значатся Москва, Нижний Новгород, Саранск.

Напомним, в матче за Суперкубок России принимают участие действующий чемпион страны (сейчас на золото претендуют «Краснодар» и «Зенит») и обладатель Кубка России (в предстоящем Суперфинале сыграют «Ростов» и ЦСКА). Действующим обладателем Суперкубка является петербургский «Зенит».

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