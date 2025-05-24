«Я прочитал в СМИ, что на Суперкубке России может быть введена система Fan ID, но в Госдуме этого приказа не видели. Это обсуждается уже не первый год. Мы знаем, что Fan ID принят в РПЛ, из-за чего много нареканий, и мы потеряли часть болельщиков. Энергетика вокруг этого решения не самая простая. Но все должны понимать, что это вынужденная мера, которая была принята в непростое для России время. Безопасность в государстве и на стадионах — самое главное. Для организации безопасности допустимы любые действия. Самое главное, чтобы наши дети, болельщики и спортсмены были в безопасности», — заявил Свищёв «Чемпионату».
Ранее появилась информация, что Fan ID, который с 2022 года обязателен для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, а также финала Кубка России, потребуется для посещения матча за Суперкубок. Он в 2025 году запланирован на 12 июля. На данный момент среди городов-претендентов на проведение данного матча значатся Москва, Нижний Новгород, Саранск.
Напомним, в матче за Суперкубок России принимают участие действующий чемпион страны (сейчас на золото претендуют «Краснодар» и «Зенит») и обладатель Кубка России (в предстоящем Суперфинале сыграют «Ростов» и ЦСКА). Действующим обладателем Суперкубка является петербургский «Зенит».
В Госдуме прокомментировали возможное введение Fan ID на матч за Суперкубок России
Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв высказался по поводу возможного введения системы Fan ID на матч за Суперкубок России.
Фото: РФС