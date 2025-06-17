"Это неправда, что Адиев может покинуть команду", - передает слова Пименова "Чемпионат".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев может покинуть свой пост из-за конфликта в руководстве клуба.
В минувшем сезоне Адиев возглавлял грозненский "Ахмат" и подмосковные "Химки". 5 июня он был назначен наставником самарской команды.
В "Крыльях Советов" отреагировали на информацию о возможном уходе Адиева
Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Магомеда Адиева.
Фото: ФК "Крылья Советов"