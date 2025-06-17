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В "Крыльях Советов" отреагировали на информацию о возможном уходе Адиева

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Магомеда Адиева.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Это неправда, что Адиев может покинуть команду", - передает слова Пименова "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев может покинуть свой пост из-за конфликта в руководстве клуба.

В минувшем сезоне Адиев возглавлял грозненский "Ахмат" и подмосковные "Химки". 5 июня он был назначен наставником самарской команды.

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