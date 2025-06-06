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Дуду - о встрече с Путиным: запомнилось сильное рукопожатие

Экс-игрок ЦСКА Дуду рассказал о встрече с Владимиром Путиным в 2005 году после победы "армейцев" в Кубке УЕФА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Помню, как Вагнер Лав чеканил с президентом мяч! Это было знаковое событие — встретить главу великой державы. Мы относились к Путину с огромным уважением. Было немного волнительно. Что запомнилось больше всего? Рукопожатие Путина. Сильное", - цитирует Дуду "СЭ".

Напомним, что в 2005 году ЦСКА завоевал Кубок УЕФА, а после команда встретилась с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Бразилец провел за московский клуб во всех турнирах 107 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 10 результативных передач. Также Дуду выступал за греческий "Олимпиакос", бразильские "Ботафого", "Виторию", "Форталезу" и "Гойяс".

Бразильский футболист стал двухкратным чемпионом России в составе ЦСКА, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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