"Нигерия — хорошая команда, хорошо готовы физически, в борьбе с ними тяжело. Но мы выходили через пас из-под прессинга, создавали моменты. В целом нормально действовали. Честно, мне было со "Спартаком" играть тяжелее. Может быть, потому что с Нигерией был товарищеский матч", - цитирует Мелехина "Матч ТВ".
Сборная России на домашнем стадионе сыграла вничью с национальной командой Нигерии (1:1) в товарищеском матче, Виктор Мелехин появился на поле с первых минут. Напомним, что завтра, 10 июня, команда Валерия Карпина проведет выездной товарищеский матч, в котором сыграет с Белоруссией.
Виктор Мелехин является защитником "Ростова" - в финале Пути регионов Кубка России южане одержали выездную победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1 и вышли в Суперфинал турнира, где уступили ЦСКА (0:0, 3:4 - пен.).
Мелехин: играть со "Спартаком" тяжелее, чем со сборной Нигерии
Защитник сборной России Виктор Мелехин сравнил игру со "Спартаком" и национальной команды Нигерии
Фото: РФС