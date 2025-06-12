«На мой взгляд, Батраков соответствует уровню сильных клубов, способных бороться за чемпионство. Если у него будет травм и не будет спада, то через год он может полноценно дебютировать в серьезном европейском клубе и бороться за место в стартовом составе.
Также мне нравится прогресс Кисляка. Если он продолжит в том же духе, то через один?два года тоже будет готов к отъезду в солидный европейский клуб», — отметил Мор «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне Батраков сыграл в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 14 голов и отдав 7 результативных передач. Также он принял участие в 8 матчах Кубка России, где забил 1 гол и сделал 3 ассиста. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего полузащитника составляет 12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 19-летний полузащитник сыграл 33 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.
Мор: Батраков уже готов к топ-клубу Европы, а Кисляк может последовать за ним
Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о перспективах молодых российских футболистов заиграть в европейских чемпионатах.
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