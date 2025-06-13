"Зенит" совершает очень много трансферов. В этом состоит политика клуба, ведь им позволяют финансы. Но "Краснодар" с другой стратегией стал чемпионом России. У каждого клуба своя философия, однако в футболе не всё решают деньги — прошедший сезон это подтвердил", - приводит слова Шаронова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" близок к приобретению албанского нападающего казанского "Рубина" Мирлинда Даку. Сумма компенсации за переход 27-летнего футболиста составит примерно 8 миллионов евро, а его зарплата по будущему контракту составит 3 млн евро.
В сезоне-2024/25 Даку принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых ему удалось забить в ворота соперников 15 голов и отдать одноклубникам 8 голевых передач.
Шаронов - о Даку: "Зенит" совершает много трансферов, но "Краснодар" с другой стратегией стал чемпионом
Футбольный тренер Роман Шаронов отреагировал на информацию о скором переходе нападающего казанского "Рубина" Мирлинда Даку в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Рубин"