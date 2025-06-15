Сообщается, что на нападающего в настоящее время претендуют московское "Динамо", "Краснодар" и ЦСКА.
При этом в "Сочи" хотят получить в результате продажи венесуэльца 5 миллионов евро, а вместе с ними ещё бонусы и проценты от последующей продажи. Решение "армейского" клуба по покупке Гуарирапы, который выступал в ЦСКА в сезоне-2024/25 на правах аренды, будет зависеть от желания нового главного тренера в скором времени им должен быть назначен швейцарец Фабио Челестини.
Выступая за красно-синих, нападающий в общей сложности принял участие в 30 официальных матчах, в которых забил 5 голов и получил 5 жёлтых карточек. Интернет-портал Transfermakt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.
Источник: Legalbet
СМИ: "Динамо", "Краснодар" и ЦСКА претендуют на подписание форварда "Сочи" Гуарирапы
По информации СМИ, футбольный клуб "Сочи" готов продать венесуэльского форварда Суаля Гуарирапу в летнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА