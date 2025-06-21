— Выйти в РПЛ и там играть на самом высоком уровне?
— Дойдем до этого. Мы должны пройти поэтапно. Делаем акцент на наших футболистах, местных ребятах. Без легионеров. Постараемся сохранить эту особенность.
На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года было подписан договор о поддержке ПАО "Аэрофлот" академии донецкого футбольного клуба "Шахтёр".
По итогам сезона-2024/25 РПЛ первое место занял "Краснодар", второе место - петербургский "Зенит", а третье место - московский ЦСКА.
Источник: "СЭ"
Глава ДНР Пушилин: донецкий "Шахтёр" дойдёт до выхода в РПЛ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о развитии донецкого футбольного клуба "Шахтер".
Фото: ФК "Шахтёр"