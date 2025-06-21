"Я бы никому не позволил никаких договорных матчей ни в какой ситуации. Я всю жизнь с этим борюсь и буду бороться до конца, чтобы этого не было. Спорт должен оставаться спортом. Немыслимая какая-то вещь: что значит договориться? Зачем?" - цитирует Ротенберга "Чемпионат".
Напомним, что ранее инвестор новороссийского "Черноморца" Сергей Шишкарев заявил о том, что матч заключительного тура Первой Лиги с "Сочи" мог носить договорной характер. Шишкарев заявил об уходе из клуба, однако спустя время вернулся и рассказал, что разобрался в ситуации с договорным матчем.
По итогам минувшего сезона "Черноморец" занял третье место в турнирной таблице Первой Лиги, набрав 64 очка в 34 турах, однако не попал в переходные матчи из-за непрохождения лицензирования. "Сочи", заняв пятое место в таблице, сыграл с "Пари НН" в стыковых матчах и одержал победу с общим счетом 4:3.
Глава "Сочи" Ротенберг: я бы никому не позволил никаких договорных матчей - всю жизнь с этим борюсь
Глава футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг прокомментировал слова инвестора "Черноморца" Сергея Шишкарева о договорном матче.
Фото: ФК "Сочи"