"Барко здесь, он проходит медосмотр с нами. Угальде будет позже. Есть те, кто играл за сборные, у них на несколько дней отдыха больше", - приводит "Матч ТВ" слова Козлова.
В субботу, 20 июня, футболисты основы московского "Спартака" вышли из отпуска и проходят углубленный медицинское обследование.
Атакующий полузащитник Эсекьель Барко присоединился к российскому клубу летом прошлого года, перейдя из "Ривер Плейта". В составе красно-белых 26-летний аргентинец провел 36 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 14 мячей и отдал 9 голевых передач.
Главврач "Спартака": Барко проходит медосмотр с нами, Угальде будет позже
Главный врач "Спартака" Кирилл Козлов сообщил, что хавбек Эсекьель Барко проходит медосмотр вместе с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"