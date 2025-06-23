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Metaratings: у Заболотного, которым интересуется "Спартак", есть три варианта продолжения карьеры, в том числе в Турции

По данным СМИ, нападающий Антон Заболотный может начать новый сезон в "Спартаке", "Краснодаре" или турецком клубе.
Фото: РПЛ
34-летний экс-нападающий "Зенита", ЦСКА и "Химок" Антон Заболотный имеет три возможных варианта продолжения карьеры, сообщают СМИ. По данным источника, в их число входя два российских клуба - московский "Спартак" и чемпион России "Краснодар", а также один из клубов верхней части таблицы чемпионата Турции.

Сообщается, что появившийся у "Спартака" трансферный интерес к 30-летнему форварду "Крыльев Советов" Ивану Сергееву не влияет на возможность подписания красно-белыми Заболотного.

В прошедшем сезоне на счету Антона Заболотного 31 матч во всех турнирах, 6 голов и 6 ассистов за подмосковные "Химки".

Источник: Metaratings.ru

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