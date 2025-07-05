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Ориньо — о закрытии "Химок": нам просто прислали в командный чат сообщение, что клуб прекращает свое существование

Экс-футболист «Химок» Ориньо в беседе с «Спорт-Экспрессом» рассказал, как игроки узнали о закрытии команды и высказал претензии к руководству клуба.
Фото: ФК "Химки"
«Нам просто прислали в командный чат сообщение, что клуб прекращает свое существование. Никаких разговоров и встреч с руководством у нас не было. Я считаю, что это непрофессиональное поведение клуба в лице генерального директора Дмитрия Брехова и инвестора Туфана Садыгова. Общего собрания не было. Мы звонили генеральному директору, спрашивали о будущем команды, но единственный ответ: «Ничего не могу сказать». Даже когда клуб официально заявил о приостановке своей деятельности, с нами никто не пообщался», — заявил Ориньо «Спорт-Экспрессу».

Ранее «Химки» объявили о приостановке деятельности, так как не получили лицензию РФС-1, необходимую для участия в Российской Премьер-Лиге.

Подмосковная команда набрала 29 очков в 30 турах чемпионата России и финишировала на 12-й строчке в турнирной таблице. По итогам сезона, от зоны стыковых матчей красно-черных отделили всего два балла.

Ориньо стал игроком «Химок» летом 2024 года, перейдя из «Родины» за 100 тысяч евро. В минувшем сезоне он принял участие в 25 матчах, отметившись двумя результативными передачами. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего защитника составляет 600 тысяч евро.

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