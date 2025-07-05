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Отец Смолова: что случилось - то случилось. Значит, были причины

Михаил Смолов, отец экс-игрока сборной России Федора Смолова, прокомментировал ситуацию с дракой футболиста в кафе.
Фото: ФК "Краснодар"
"Об этом узнал тоже только сегодня. Что случилось — то случилось. Значит, были причины. Он взрослый человек, разберется в своих делах", - цитирует Смолова "СЭ".

Ранее была опубликована видеозапись, на которой бывший нападающий "Краснодара" Федор Смолов конфликтует с двумя посетителями "Кофемании" в Москве. Нападающий ударил одного из мужчин по лицу. Сообщалось, что футболиста шантажировали и требовали несколько миллионов рублей, чтобы видео не оказалось в Сети, однако Смолов отказался платить. МВД отказало избитым в возбуждении уголовного дела.

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