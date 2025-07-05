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Участник конфликта со Смоловым: у меня претензий нет, все мы выросли в 90-х

Бизнесмен Андрей Попелуха, ставший участником конфликта с футболистом Федором Смоловым, рассказал подробности инцидента.
Фото: ФК "Краснодар"
"Лично у меня никакого конфликта нет. Произошло недопонимание, которое повлекло последствия. Смолов подходил, предлагал закрыть счет — я отказался. На этом фоне начался конфликт и два удара моему коллеге. Лично я не писал заявление, у меня претензий нет. Были извинения через адвокатов. СМИ пытаются поднять тему, что кто-то что-то вымогает. Но я сразу сказал: "Федь, у меня претензий нет". Все мы выросли в 90-х, все мы это понимаем", - цитирует Поплеуху "СЭ".

Ранее была опубликована видеозапись, на которой бывший нападающий "Краснодара" Федор Смолов конфликтует с двумя посетителями "Кофемании" в Москве. Нападающий ударил одного из мужчин по лицу. Сообщалось, что футболиста шантажировали и требовали несколько миллионов рублей, чтобы видео не оказалось в Сети, однако Смолов отказался платить. МВД отказало избитым в возбуждении уголовного дела.

В прошлом сезоне Федор Смолов выступал за "Краснодар" - нападающий провел во всех турнирах 24 матча и отметился 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Нападающий впервые в карьере стал чемпионом России в составе "быков", однако по окончании сезона покинул клуб на правах свободного агента.

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