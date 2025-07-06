«Самое важное, что все живы, здоровы. Первый тайм был опять лучше, второй сложнее. Большинство ребят нормально выдержали, но тоже устали в конце. Существовал определенный риск получить повреждение. Рабочая игра, неплохая интенсивность. Будем готовиться к следующему матчу. Осталось два контрольных матча, возможно, три. Будем надеяться, что хорошо подойдем к чемпионату», — заявил Семак «Матч ТВ».
На 9-й минуте Дуглас Сантос вывел «Зенит» вперёд, однако после перерыва калининградцы быстро перехватили инициативу. Сначала Илья Петров сравнял счёт на 52-й минуте, а спустя две минуты Брайан Хиль забил победный мяч.
Минувший сезон «Зенит» завершил на втором месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков. «Балтика» стала победителем Первой лиги с 69 баллами и получила прямую путёвку в элиту.
Семак — о проигрыше "Балтике": самое важное, что все живы, здоровы
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал товарищеский матч против «Балтики», в котором петербургская команда уступила со счётом 1:2.
Фото: ФК "Зенит"