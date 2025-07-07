"На данный момент только "Фламенго" обозначил заинтересованность в приобретении Барко. В контракте Эсекьеля не прописана сумма расторжения контракта, а "Спартак" пока не называл его стоимость, поскольку прямых контактов между клубами ещё не было", - сообщает источник "Чемпионата".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко близок к переходу в бразильский "Фламенго".
Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" летом 2024 года за 14 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В прошлом сезоне полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 14 забитых мячей и 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего аргентинца в 14 миллионов евро.
"Чемпионат": "Фламенго" не вступал в переговоры со "Спартаком" по переходу Барко
Стали известны подробности возможного ухода полузащитника "Спартака" Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"