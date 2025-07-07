"От "Спартака" стоит ждать борьбы за чемпионство. Где-то пять-шесть команд имеют реальные шансы бороться за первое место. Ни одна команда не выделяется. Из шести команд все реально могут претендовать на чемпионство", - цитирует Гладалина Metaratings.
По итогам минувшего сезона "Краснодар" впервые в клубной истории стал чемпионом России и прервал серию петербургского "Зенита" из шести чемпионств кряду - петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата страны, бронзовые медали завоевал ЦСКА.
Московский "Спартак" по итогам сезона-2024/2025 расположился на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах.
Гладилин: шесть команд могут претендовать на чемпионство в грядущем сезоне РПЛ
Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладалин высказался о чемпионской гонке в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"