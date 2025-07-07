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Гладилин: шесть команд могут претендовать на чемпионство в грядущем сезоне РПЛ

Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладалин высказался о чемпионской гонке в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"От "Спартака" стоит ждать борьбы за чемпионство. Где-то пять-шесть команд имеют реальные шансы бороться за первое место. Ни одна команда не выделяется. Из шести команд все реально могут претендовать на чемпионство", - цитирует Гладалина Metaratings.

По итогам минувшего сезона "Краснодар" впервые в клубной истории стал чемпионом России и прервал серию петербургского "Зенита" из шести чемпионств кряду - петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата страны, бронзовые медали завоевал ЦСКА.

Московский "Спартак" по итогам сезона-2024/2025 расположился на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах.

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