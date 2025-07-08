"Интерес был. Писали и про "Спартак", и про "Зенит". Кордоба был востребован на рынке. У Джона оставалось не так много до окончания контракта, поэтому к нему проявляли интерес. В тот момент мы провели переговоры и договорились, что он остается. Мне кажется, что Джон решил, что менять "Краснодар" на "Спартак" в данной ситуации нет смысла", - приводит слова Бузникина "Матч ТВ".
Осенью 2024 года сообщалось, что Джон Кордоба может покинуть "Краснодар" и перейти в московский "Спартак", сумма сделки могла составить 12-14 миллионов евро, однако трансфер не состоялся.
В сезоне-2024/2025 Джон Кордоба провел за южан во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 7 результативных передач. По итогам минувшего сезона форвард был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги, а также лучшим нападающим турнира. Контракт колумбийца с "быками" рассчитан до лета 2027 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 12 миллионов евро.
В "Краснодаре" объяснили, почему Кордоба не перешел в "Спартак"
Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин прокомментировал сорвавшийся переход Джона Кордобы в "Спартак".
Фото: ФК "Краснодар"