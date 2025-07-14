«Я иногда смотрю футбол. Когда сборная России играет, сравниваю, как они играли тогда и сейчас. Видно, что другой уровень стал, начинаешь больше их уважать в плане игры. Тем не менее их большой уровень заработка все так же вызывает у меня непонимание. Почему именно в футболе столько денег, а в других видах спорта, в которых не меньше вкладываются, устают, зарплаты в разы ниже?» - цитирует Сидорова Sport24.
Напомним, по итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», на второй строчке финишировал «Зенит», а на третьей позиции ЦСКА.
Армейцы выиграли Кубок России, обыграв в Суперфинале «Ростов». Также ЦСКА завоевал Суперкубок страны на старте нового сезона, переиграв «Краснодар» со счетом 1:0.
Биатлонист Сидоров: почему в футболе столько денег, а в других видах спорта, в которых не меньше выкладываются, зарплаты в разы ниже
Биатлонист Евгений Сидоров высказался об уровне зарплат футболистов.
Фото: rusbiathlon.ru