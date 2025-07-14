- На данный момент возможный переход Пауэрты в ЦСКА — только слухи. Нет ничего официального. Нет даже переговоров в настоящее время. Возможен ли переход в принципе? Этого пока никто не знает, потому что нет ничего официального.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что московский ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику "Халл Сити" Густаво Пуэрте.
21-летний хавбек был арендован англичанами у леверкузенского "Байера", а этим летом права на игрока были выкуплены. В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 30 матчах за "Халл Сити" в Чемпионшипе, а также провел одну игру в Кубке Англии, в которой отметился забитым мячом.
Источник: "СЭ"
"Нет ничего официального". Агент Пуэрты - о возможном переходе игрока в ЦСКА
Мигель Кардона, представляющий интересы хавбека "Халл Сити" Густаво Пуэрты, прокомментировал информацию об интересе к игроку от ЦСКА.
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