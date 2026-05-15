Встречу между "Ростовом" и "Зенитом" обслужит Сергей Карасёв. Его ассистентами будут Алексей Лунёв и Рустам Мухтаров. За VAR ответит Павел Кукуян.
На игре "Краснодар" - "Оренбург" главным арбитром назначен Андрей Прокопов. Вместе с Прокоповым матч отработают Дмитрий Сафьян и Алексей Ермилов, а на системе VAR будет Артур Фёдоров.
Матч между ЦСКА и "Локомотивом" доверили Артёму Чистякову. Ему помогут Варанцо Петросян и Алексей Ширяев. Видеоассистентом назначен Иван Абросимов.
Все матчи заключительного тура чемпионата России пройдут 17 мая и начнутся в 18:00 по московскому времени.
Перед последним туром таблицу РПЛ возглавляет "Зенит", набравший 65 очков. На втором месте идёт "Краснодар" с 63 баллами, а третью строчку занимает "Локомотив" - у железнодорожников 53 очка.
Источник: телеграм-канал "Алё, рэф!"
Назначены арбитры на решающие матчи 30-го тура РПЛ
РФС назначил судейские бригады на матчи 30-го тура Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Зенит"